«У нас хорошие российские специалисты. Надо, чтобы наши мозги работали в командах. Мы более продуктивны в плане одержимости к работе. Дайте российским специалистам поработать в топовых клубах. Почему не даете?
Вот взять Николича, которому дали дорогу, а он уехал. Вот это не одержимость. Ему что-то не понравилось, надоело - он уехал. Это неправильно. Мое мнение, что серьезный клуб должен придерживаться линии целевой особенности. Как «Краснодар». Я показал Сергею Галицкому стиль атакующего футбола, что это возможно, а он до сих пор его придерживается», - цитирует Ташуева Legalbet.ru.
Стоит отметить, что 66-летний тренер остается без команды с 28 мая, когда он подал в отставку с поста главного тренера грозненского «Ахмата».
По итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар». На второй строчке расположился «Зенит», а на третьей позиции финишировал ЦСКА. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, занял четвертое место.
Ранее стало известно, что новый сезон РПЛ начнется 18-го июля.
Ташуев: дайте российским специалистам поработать в топовых клубах. Почему не даете?
Экс-тренер тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, чем отличаются российские специалисты от иностранных коллег.
Фото: ФК "Зенит"