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Журналист Карпов: "Спартак" интересуется Зайнутдиновым

Московский «Спартак» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что турецкий клуб готов продать 27-летнего полузащитника за 4 млн евро.

Ранее появилась информация о том, что в покупке Зайнутдинова заинтересованы другие клубы РПЛ - московское «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

Контракт Зайнутдинова с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста сборной Казахстана в 2,9 млн евро.

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 12 матчах за «Бешикташ» во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.

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