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Официально: Пьянич и Жемалетдинов покидают ЦСКА

Полузащитники Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов покидают московский ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

«Мы благодарим Миру и Рифата за прошедший сезон в составе красно-синих. Парни, спасибо за большой вклад в наши победы, завоевание Кубка России и бронзовых медалей чемпионата России!» - говорится в сообщении «красно-синих».

В минувшем сезоне Пьянич принял участие в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.

На счету Жемалетдинова 29 игр, в которых 28-летний полузащитник забил два гола, а также отдал четыре голевые передачи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий «Кайсериспор» проявляет интерес к Жемалетдинову.

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.

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