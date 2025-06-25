Об этом сообщила пресс-служба армейцев.
«Мы благодарим Миру и Рифата за прошедший сезон в составе красно-синих. Парни, спасибо за большой вклад в наши победы, завоевание Кубка России и бронзовых медалей чемпионата России!» - говорится в сообщении «красно-синих».
В минувшем сезоне Пьянич принял участие в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.
На счету Жемалетдинова 29 игр, в которых 28-летний полузащитник забил два гола, а также отдал четыре голевые передачи.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что турецкий «Кайсериспор» проявляет интерес к Жемалетдинову.
По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.
Официально: Пьянич и Жемалетдинов покидают ЦСКА
Полузащитники Миралем Пьянич и Рифат Жемалетдинов покидают московский ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА