«Видимо, у Ракова недостаточно игровой практики в «Локомотиве». Может быть, это и правильно: в «Крыльях» он будет играть, наберётся опыта и вернётся. Наверное, да, это верно. Тем более «Локомотив» взял в команду Руденко и Бакаева. Так что теперь у Ракова было бы очень мало практики в «Локомотиве». Для этого и отдают в аренду, чтобы это пошло на пользу игроку: другой цели нет», - сказал Наумов.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов - об аренде Ракова в "Крылья Советов: в "Локомотив" взяли Руденко и Бакаева. Теперь у него было бы очень мало практики
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с Rusfootball.info мнением об уходе футболиста «красно-зеленых» Вадима Ракова в аренду в «Крылья Советов».
Фото: ФК "Локомотив"