Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Эсперанс
0 - 3 0 3
ЧелсиЗавершен
Лос-Анджелес
1 - 1 1 1
ФламенгоЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
Ульсан Хёндэ2 тайм
Мамелоди Сандаунз
0 - 0 0 0
Флуминенсе2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 1 3 1
Арсенал ДзержинскЗавершен

Наумов - об аренде Ракова в "Крылья Советов: в "Локомотив" взяли Руденко и Бакаева. Теперь у него было бы очень мало практики

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с Rusfootball.info мнением об уходе футболиста «красно-зеленых» Вадима Ракова в аренду в «Крылья Советов».
Фото: ФК "Локомотив"
«Видимо, у Ракова недостаточно игровой практики в «Локомотиве». Может быть, это и правильно: в «Крыльях» он будет играть, наберётся опыта и вернётся. Наверное, да, это верно. Тем более «Локомотив» взял в команду Руденко и Бакаева. Так что теперь у Ракова было бы очень мало практики в «Локомотиве». Для этого и отдают в аренду, чтобы это пошло на пользу игроку: другой цели нет», - сказал Наумов.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится