По информации «Спорт-Экспресса», российский форвард самарских «Крыльев Советов» близок к заключению соглашения с «бело-голубыми».
В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 25 матчах за самарский клуб во всех турнирах, в которых забил девять голов, а также отдал две результативные передачи.
По итогам сезона-2024/25 «Крылья Советов» заняли десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на четвертой позиции, а «Динамо» - на пятой.
"СЭ": Сергеев близок к переходу в "Динамо", он отклонил предложение "Спартака"
Нападающий Иван Сергеев отклонил предложение московского «Спартака», выбрав вариант с переходом в «Динамо».
Фото: ФК "Крылья Советов"