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"СЭ": Сергеев близок к переходу в "Динамо", он отклонил предложение "Спартака"

Нападающий Иван Сергеев отклонил предложение московского «Спартака», выбрав вариант с переходом в «Динамо».
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации «Спорт-Экспресса», российский форвард самарских «Крыльев Советов» близок к заключению соглашения с «бело-голубыми».

В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 25 матчах за самарский клуб во всех турнирах, в которых забил девять голов, а также отдал две результативные передачи.

По итогам сезона-2024/25 «Крылья Советов» заняли десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на четвертой позиции, а «Динамо» - на пятой.

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