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"Чемпионат": переговоры по переходу Ивана Сергеева из "Крыльев Советов" в "Динамо" находятся на финальной стадии

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев в ближайшее время может перейти в "Динамо".
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, переговоры по переходу Ивана Сергеева из самарских "Крыльев Советов" в московское "Динамо" находятся на финальной стадии. Клубы обсуждают сумму трансфера, которая составит либо 300, либо 350 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что нападающим "Крыльев Советов" Иваном Сергеевым также интересуется петербургский "Зенит", у которого есть право обратного выкупа футболиста, однако форвард решил продолжить карьеру в московском "Динамо".

В сезоне-2024/2025 Иван Сергеев провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 25 матчей и отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего нападающего в 3 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат".

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