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Sport24: Перрен хочет зарабатывать в "Краснодаре" на уровне лидеров команды

Стали известны подробности возможного перехода Гаэтана Перрена из "Осера" в "Краснодар".
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, "Осер" хочет получить от "Краснодара" за переход Гаэтана Перрена 5 миллионов евро. Сам футболист не против перехода в Россию и хочет получать в "Краснодаре" на уровне лидеров команды - 1 миллион евро в год.

В сезоне-2024/2025 Гаэтан Перрен провел за "Осер" во всех турнирах 35 матчей и отметился 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего вингера в 8 миллионов евро, контракт француза с "Осером" рассчитан до лета 2026 года.

По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в клубной истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24.

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