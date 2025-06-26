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"Предпосылки для перехода есть". Медведев - о возможном трансфере Жерсона в "Зенит"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном переходе полузащитника "Фламенго" Жерсона.
Фото: GETTY IMAGES
"Мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах. Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений", - цитирует Медведева "СЭ".

В 2025 году Жерсон провел за бразильский "Фламенго" во всех турнирах 27 матчей и отметился 1 забитым мячом и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2030 года.

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно приобретет Жерсона за 25-30 миллионов евро.

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