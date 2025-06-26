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Источник: "Локомотив" погасил долг перед "Мариуполем"

Московский "Локомотив" погасил долг перед футбольным клубом "Мариуполь".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, московский "Локомотив" отправил 65 тысяч евро в качестве уплаты долга "Мариуполю" по воспитанию футболиста Марка Мампасси - трансферный бан с клуба снимут в ближайшие 7 дней.

Напомним, что ранее на московский "Локомотив" был наложен трансферный бан на три регистрационных периода. "Железнодорожники" должны были выплатить "Мариуполю" компенсацию за трансфер защитника Марка Мампасси.

Ранее московский "Локомотив" объявил о переходе форварда Николая Комличенко из "Ростова". Сообщалось, что в ближайшее время "железнодорожники" оформят переход полузащитника Лукаса Веры.

Источник: "Чемпионат".

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