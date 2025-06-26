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"Сделка закрыта". Агент Джикии объявил о подписании контракта с "Антальяспором"

Агент экс-защитника "Спартака" Георгия Джикии Владимир Кузьмичев сообщил о трансфере своего клиента в турецкий "Антальяспор".
Фото: ФК "Химки"
"Мы подписали контракт с "Антальяспором". Сделка закрыта. Остались только технические нюансы. С клуба должны снять трансферный бан, но это должно произойти в самое ближайшее время. Тогда клуб официально объявит о подписании", - цитирует агента "СЭ".

Георгий Джикия, играющий на позиции центрального защитника, покинул прошлым летом московский "Спартак", за который выступал на протяжении 7 лет, в качестве свободного агента. В сентябре 31-летний футболист подписал контракт с "Химками" до конца сезона. В составе подмосковной команды Джикия провел 19 матчей и не отметился результативными действиями.

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