- Если бы мы руководствовались спортивным принципом, тогда нам нужно было бы уменьшить количество участников РПЛ до 15, но это было бы плохим решением для РПЛ. Лига могла рекомендовать такое решение, но они посчитали, что лучше сохранить 16 команд.
Также глава Российского футбольного союза отметил, что любое решение было бы не совсем спортивным. Поэтому право на выступление в российской Премьер-лиге было передано "Пари НН", который по итогам чемпионата занял более высокое место в турнирной таблице.
Напомним, "Пари НН" финишировал в зоне стыковых матчей, по результатам которых уступил "Сочи". Нижегородцы получили место в РПЛ лишь благодаря тому, что "Химкам" было отказано в получении лицензии на будущий сезон.
Источник: "Чемпионат"
Президент РФС Дюков объяснил решение оставить "Пари НН" в РПЛ
Глава РФС Александр Дюков прокомментировал сохранение "Пари НН" в РПЛ несмотря на поражение в стыковых матчах.
Фото: РФС