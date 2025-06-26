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"Динамо" одержало первую победу под руководством Карпина

Московское «Динамо» обыграло клуб из Медиалиги 2Drots в товарищеском матче со счетом 3:0.
Фото: ФК "Динамо"
На 25-й минуте отличился Иван Лепский, на 54-й гол забил Даниил Лесовой, а на 76-й минуте мяч в свой актив записал Ярослав Гладышев.

«Динамо» проводило первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Напомним, что столичный клуб заключил соглашение с наставником сборной России до лета 2028 года.

По итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» заняли пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.

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