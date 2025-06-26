По информации «СЭ», 29-летний футболист считает возможным возвращение на родину. Он готов рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ.
Сообщается, что на данный момент его представители не ведут никаких переговоров ни с одним клубом из чемпионата России. Добавляется, что возвращение полузащитника в «Локомотив» маловероятно.
Контракт Миранчука со швейцарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,6 млн евро.
В минувшем сезоне 29-летний игрок принял участие в 24 играх чемпионата Швейцарии за «Сьон». Миранчук забил два гола и отдал три результативные передачи.
"СЭ": Антон Миранчук готов рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ
Полузащитника швейцарского «Сьона» Антон Миранчук готов вернуться в Россию.
Фото: ФК "Сьон"