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"СЭ": Антон Миранчук готов рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ

Полузащитника швейцарского «Сьона» Антон Миранчук готов вернуться в Россию.
Фото: ФК "Сьон"
По информации «СЭ», 29-летний футболист считает возможным возвращение на родину. Он готов рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ.

Сообщается, что на данный момент его представители не ведут никаких переговоров ни с одним клубом из чемпионата России. Добавляется, что возвращение полузащитника в «Локомотив» маловероятно.

Контракт Миранчука со швейцарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,6 млн евро.

В минувшем сезоне 29-летний игрок принял участие в 24 играх чемпионата Швейцарии за «Сьон». Миранчук забил два гола и отдал три результативные передачи.

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