«Антальяспор» - хорошее продолжение карьеры для Джикии, но немного рискованное. Если в Турции что-то не будет получаться, его возвращение в Россию будет очень сложным. Учитывая все перипетии, которые произошли с Георгием, рад, что он нашёл клуб. Но я не думаю, что чемпионат Турции - это то, о чем мечтал Джикия на протяжении всей карьеры», - цитирует Игонина «Чемпионат».
Ранее агент Джикии подтвердил, что футболист переходит в турецкий клуб.
В минувшем сезоне 31-летний защитник играл за подмосковные «Химки». Джикия принял участие в 19 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Игонин - о Джикии: не думаю, что чемпионат Турции - это то, о чем он мечтал на протяжении всей карьеры
Экс-игрок сборной России Алексей Игонин отреагировал на переход Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».
Фото: ФК "Химки"