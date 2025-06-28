"Наши сотрудники встречались во время Конгресса ФИФА, который проходил в Южной Америке. Поэтому контакты состоялись. В том числе обсуждалась возможность матча, но пока между юношескими и молодежными составами", - цитирует Дюкова "СЭ".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В июне сборная России провела два товарищеских матча - сыграла вничью с Нигерией в "Лужниках" (1:1) и одержала выездную победу над Белоруссией (4:1). Сообщалось, что осенью команда Валерия Карпина может провести товарищеский матч с Уругваем или Аргентиной.
РФС обсуждал с США проведение товарищеского матча на юношеском уровне
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что молодежная сборная России может сыграть с США.
Фото: РФС