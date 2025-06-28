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Сутормин может продолжить карьеру в "Сочи" или "Крыльях Советов"

Бывший игрок "Зенита" Алексей Сутормин интересен двум клубам РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, полузащитник Алексей Сутормин может продолжить карьеру в "Сочи" или самарских "Крыльях Советов".

В прошлом сезоне Алексей Сутормин провел за "Ростов" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. По окончании сезоне полузащитник стал свободным агентом - ранее футболист выступал за петербургский "Зенит", "Сочи", казанский "Рубин", "Оренбург", "Волгарь" и "Строгино". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 1 миллион евро.

Источник: "РБ Спорт".

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