Сутормин может продолжить карьеру в "Сочи" или "Крыльях Советов"

По информации источника, полузащитник Алексей Сутормин может продолжить карьеру в "Сочи" или самарских "Крыльях Советов".
В прошлом сезоне Алексей Сутормин провел за "Ростов" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. По окончании сезоне полузащитник стал свободным агентом - ранее футболист выступал за петербургский "Зенит", "Сочи", казанский "Рубин", "Оренбург", "Волгарь" и "Строгино". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 1 миллион евро.
Источник: "РБ Спорт".