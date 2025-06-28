Дюков: у РФС нет оснований задать вопросы Туфану Садыгову по приобретению турецкого клуба

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на вопрос о наличии вопросов к бывшему инвестору "Химок" Туфану Садыгову, который приобрёл долю в турецком клубе на фоне банкротства подмосковного.

Фото: РФС





Ранее появилась информация, что бывший главный инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов выкупил 50% акций клуба "Серик Беледиеспор", выступающего во втором по рангу дивизионе турецкого футбола. По данным СМИ, главным тренером этого клуба может стать экс-наставник "Химок" и "Пари НН" Сергей Юран.



В мае 2025 года "Химки" из-за проблем с выплатами заработной платы футболистам и персоналу клуба не смогли пройти лицензирование для участия в сезоне-2025/2026 Российской премьер-лиги, после чего объявили о приостановлении деятельности и начали процедуру банкротства. - У нас, как у Российского футбольного союза, нет оснований для того, чтобы такие вопросы задать. Что касается банкротства здесь, в России, то, конечно, хотелось бы, чтобы "Химки" рассчитались со всеми своими кредиторами. Это важно. Что касается оценки этого события, то хотелось бы, чтобы граждане России прежде всего инвестировали в наш отечественный футбол, - приводит слова Дюкова Metaratings.ru Ранее появилась информация, что бывший главный инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов выкупил 50% акций клуба "Серик Беледиеспор", выступающего во втором по рангу дивизионе турецкого футбола. По данным СМИ, главным тренером этого клуба может стать экс-наставник "Химок" и "Пари НН" Сергей Юран.В мае 2025 года "Химки" из-за проблем с выплатами заработной платы футболистам и персоналу клуба не смогли пройти лицензирование для участия в сезоне-2025/2026 Российской премьер-лиги, после чего объявили о приостановлении деятельности и начали процедуру банкротства.