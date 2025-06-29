"Я слышал от директора спортивной школы "Зенит" — это городская школа — что Безбородов работает в ее структуре. Кем именно и другие подробности не знаю", - цитирует Митрофанова "РБ Спорт".
Напомним, что РФС отстранил арбитра Владислава Безбородова от работы - судья оставлял комментарии в одном из телеграм-каналов, в которых хвалил себя и называл единственным арбитром, который умеет судить. По регламенту РФС, арбитрам запрещены публичные комментарии.
Владислав Безбородов дебютировал в РПЛ в 2007 году и с 2009 года являлся арбитром ФИФА. Всего судья обслужил 306 матчей Российской Премьер-Лиги, а также работал на матчах Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА и на встречах молодежных чемпионатов Европы и чемпионатов мира.
Арбитр Безбородов устроился на работу в школу "Зенита"
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, чем занимается арбитр Владислав Безбородов.
Фото: РФС