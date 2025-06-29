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Семак: у "Зенита" не получилось подписать Даку

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на вопрос о потенциальном трансфере албанского нападающего "Рубина" Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Урал"
- Трансфер Даку рассматривался для увеличения ротации или для возможной продажи кого-то из нападающих? У нас есть разные варианты. У нас есть мысли по поводу двух нападающих и одного. Кассьерра и Гонду могут играть не только на позиции центрального форварда. К сожалению, не получилось подписать Мирлинда. Но это футбол, такое бывает, - передаёт слова Семака "Чемпионат".

Ранее появлялась информация, что петербургский "Зенит" вёл с казанским "Рубином" переговоры о переходе 27-летнего албанского нападающего Мирлинда Даку, но в итоге трансфер не состоялся. В прошедшем сезоне-2025/2026 на счету Даку 29 матчей за казанцев во всех турнирах, 15 забитых мячей и 8 результативных передач.

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