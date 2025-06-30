По информации источника, букмекеры дали сигнал РФС, что, возможно, нападающий "Сочи" Владимир Писарский через посредника сделал ставку на игру своей команды. Речь идет о первом "стыковом" матче с "Пари НН" (1:2) - сообщается, что футболист поставил на победу своей команды.
Напомним, что "Сочи" уступил "Пари НН" в первом переходном матче за право участия в следующем сезоне РПЛ со счетом 1:2, а нападающий южан Владимир Писарский получил красную карточку в первом тайме. В ответной встрече "Сочи" одержал победу со счетом 3:1 и обеспечил для себя место в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
В минувшем сезоне Владимир Писарский провел за "Сочи" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 5 результативных передач. Права на футболиста принадлежат самарским "Крыльям Советов".
Источник: Metaratings.
Источник: нападающий "Сочи" Писарский подозревается в ставке на матч со своим участием
Нападающий "Сочи" Владимир Писарский подозревается в ставке на матч со своим участием.
Фото: ФК "Сочи"