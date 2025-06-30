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Источник: нападающий "Сочи" Писарский подозревается в ставке на матч со своим участием

Нападающий "Сочи" Владимир Писарский подозревается в ставке на матч со своим участием.
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, букмекеры дали сигнал РФС, что, возможно, нападающий "Сочи" Владимир Писарский через посредника сделал ставку на игру своей команды. Речь идет о первом "стыковом" матче с "Пари НН" (1:2) - сообщается, что футболист поставил на победу своей команды.

Напомним, что "Сочи" уступил "Пари НН" в первом переходном матче за право участия в следующем сезоне РПЛ со счетом 1:2, а нападающий южан Владимир Писарский получил красную карточку в первом тайме. В ответной встрече "Сочи" одержал победу со счетом 3:1 и обеспечил для себя место в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

В минувшем сезоне Владимир Писарский провел за "Сочи" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 5 результативных передач. Права на футболиста принадлежат самарским "Крыльям Советов".

Источник: Metaratings.

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