"У нас есть Гладышев. Через два дня узнаете еще об одном нападающем. Догадываетесь, наверное, кто. Пока не буду объявлять. Ну и левого защитника сейчас смотрим тоже", — сказал Степашин ТАСС.
Ранее сообщалось, что "Динамо" может подписать в ближайшее время форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин продолжает восстанавливаться от травмы и пропустит начало нового сезона РПЛ.
Степашин анонсировал два трансфера московского "Динамо"
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин анонсировал два трансфера клуба.
Фото: ФК "Динамо" Мск