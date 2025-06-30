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Степашин анонсировал два трансфера московского "Динамо"

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин анонсировал два трансфера клуба.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"У нас есть Гладышев. Через два дня узнаете еще об одном нападающем. Догадываетесь, наверное, кто. Пока не буду объявлять. Ну и левого защитника сейчас смотрим тоже", — сказал Степашин ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Динамо" может подписать в ближайшее время форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин продолжает восстанавливаться от травмы и пропустит начало нового сезона РПЛ.

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