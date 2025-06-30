По данным "СЭ" в чемпионате, первенстве и Кубке России отныне разговаривать с судьями смогут только капитаны команд. Данное правило уже используется в турнирах УЕФА и европейских лигах.
В случае, если другие игроки будут пытаться надавить на арбитров, то им должны будут применить дисциплинарные санкции. При этом, когда капитаном команды является вратарь, то перед стартовым свистком назначается один полевой игрок, замещающий голкипера в разговорах с судьями.
Впервые подобная практика была испробована на чемпионате Европы в 2024 году.
В российском футболе могут ввести "правило капитана"
В российском сезоне со следующего сезона планируют ввести "правило капитана".
Фото: РПЛ