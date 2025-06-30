Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Динамо
4 - 0 4 0
ОФК БелградЗавершен

Полузащитник "Динамо" Чавес успешно перенес операцию на колене

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» успешно перенес операцию на колене.
Фото: ФК "Динамо"
«Полузащитнику провели пластику крестообразной связки правого колена после повреждения, которое он получил на тренировке сборной Мексики. Желаем Луису терпения и сил во время восстановления и ждём в команде», - говорится в сообщении московского клуба.

Напомним, ранее стало известно, что Чавес получил травму, выступая за сборную Мексики на Золотом кубке КОНКАКАФ. У 29-летнего футболиста был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В минувшем сезоне мексиканец принял участие в 27 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Контракт Чавеса с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится