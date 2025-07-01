"Надеюсь, что не последний трансфер. Мы искали большого форварда и приняли решение дать Антону шанс проявить себя в нашей команде. Контракт "1+1", - приводит слова Малышева "Матч ТВ".
Сегодня, 1 июля, московский "Спартак" объявил о подписании контракта с форвардом Антоном Заболотным - соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.
В прошлом сезоне Антон Заболотный провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 6 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего форварда в 700 тысяч евро. Ранее Заболотный выступал за ЦСКА и петербургский "Зенит".
"Решили дать шанс Антону". Малышев - о переходе Заболотного
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о переходе Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"