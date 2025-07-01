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В "Зените" заявили, что контракт с Жерсоном вступает в законную силу

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию с бразильским полузащитником Жерсоном.
Фото: Reuters
"Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в "Зенит" скажу так: игрок успешно прошёл в США УМО и контракт, подписанный им с "Зенитом", вступает в законную силу. Расчёты с "Фламенго" проходят по графику", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что переход центрального полузащитника "Фламенго" Жерсона в петербургский "Зенит" сорвался, поскольку футболист принял более выгодное предложение саудовского "Аль-Насра".

Сумма отступных при оформлении трансфера Жерсона должны составить 25 миллионов евро. 29 июня "Фламенго" прекратил свое участие в клубном чемпионате мира по футболу. Ожидается, что фактический переход полузащитника в российский клуб должен состояться в ближайшие дни.

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