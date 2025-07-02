Об этом сообщила пресс-служба армейцев. У 27-летнего хорвата завершился контракт в конце июня.
«Кристиян перешел в нашу команду в 19-летнем возрасте и дебютировал за основу в марте 2018-го. В минувшем сезоне он внес значительный вклад в победу в Кубке страны и завоевание бронзы в чемпионате.
Всего у Кристияна 127 матчей, 10 голов и 7 голевых передач за ПФК ЦСКА. Также в его активе победа в Суперкубке России в 2018-м. Кристи, спасибо за всё и удачи в будущем!», - говорится в посте «красно-синих».
В минувшем сезоне Бистрович принял участие в 31 матче за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил два гола.
Напомним, что 12-го июля армейцы сыграют с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России. А в первом туре РПЛ ЦСКА встретится с московским «Торпедо» в гостях.
Бистрович покинул ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович покинул московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА