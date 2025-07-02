- Думаю, что команде будет поставлена задача попасть в тройку и выиграть Кубок России. Но, если говорить реально, то очень многое будет зависеть от того, как тренерский штаб сумеет подготовить команду. Потому что то, как подготовили в прошлый раз, никуда не годится: провалили полностью вторую часть чемпионата. Если сейчас не сумеют подготовить, то, наверное, по итогам первого этапа сезона уже будут делать выводы.
- То есть в случае неудач после первого этапа сезона могут отправить в отставку тренерский штаб?
- Да, в случае неудачного исхода первой половины сезона надо уже увольнять. Потому что там будет длинный перерыв, и надо тогда нового тренера искать и назначать. Думаю, что по итогам первого этапа все будет понятно. Если Галактионов сможет подготовить команду, если исправит допущенные ошибки, а "Локомотив" будет выглядеть прилично - закончит первый этап третьим-четвертым, ну, пятым - будут смотреть, давать ему шанс или нет.
Если же команда будет за пределами пятерки, то совет директоров, думаю, уже ждать не будет и решит этот вопрос неудовлетворительно для тренерского штаба. И, наверное, уже будут что-то менять в менеджменте, может, в руководстве. Конечно, надо решать эти вопросы. Потому что нельзя жить без директора. Но это ж не директор там: его вообще не видно и не слышно. Никаких решений не принимает. Там должен быть руководитель, который решает текущие вопросы, оперативные.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов: если по итогам первой половины сезона "Локомотив" будет за пределами пятерки, совет директоров сделает выводы
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился с Rusfootball.info мнением по поводу перспектив «красно-зеленых» в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"