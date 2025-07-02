Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нето в своей соцсети.
По его информации, клубы закрыли сделку, а официальное объявление о трансфере произойдёт 10 июля.
Также стало известно, что «Фламенго» заплатит за Карраскаля 14 млн евро.
В минувшем сезоне 27-летний колумбиец принял участие в 35 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 7,1 млн евро.
По итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Источник: Карраскаль стал игроком "Фламенго"
Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль перешел в бразильский «Фламенго».
Фото: ФК "Динамо"