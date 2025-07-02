«Шансы защитить титул всегда есть. Нужно понимать, какие будут усиления у команд, как они начнут сезон, как проведут сборы, как войдут в сезон, будут ли какие-то перепады. «Краснодар» будет бороться за медали как минимум. Хотелось бы верить, что и за чемпионство поборются», - цитирует Синицына «Metaratings.ru».
По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» выиграл чемпионат России. На второй строчке финишировал «Зенит», а на третьей позиции ЦСКА.
Новый сезон РПЛ начнется 18-го июля. В первом туре «быки» сыграют с «Пари НН» в гостях.
Бывший вратарь "Краснодара" Синицын рассказал, за какие позиции будет бороться команда в новом сезоне РПЛ
Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о перспективах «быков» в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"