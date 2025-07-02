По сообщению бразильского журналиста Пабло Руа в соцсетях, переход отложен из-за ограничений наложенных на российские банки. "Фламенго" хочет получить дополнительные гарантии получения денег за трансфер. В клубе опасаются, что не смогут получить всю сумму от покупателя.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" договорился о трансфере Жерсона за 25 млн евро. В петербургском клубе подтвердили подписание контракта с игроком. Сам футболист успешно прошел медосмотр перед переходом в российскую команду.
В Бразилии сообщили, что трансфер Жерсона в "Зенит" откладывается из-за санкций
Трансфер полузащитника "Фламенго" Жерсона в "Зенит" откладывается из-за санкций.
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