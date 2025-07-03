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Генсек РФС рассказал, будут ли санкции в отношении "Сочи" из-за скандала с Писарским

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о скандале с "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
"Мы ведём расследование. Если основываться на тех материалах, с которыми меня ознакомили коллеги, докладывая о ходе расследования, то там нет даже какого-то намека на участие "Сочи" в этом вопросе. Его не существует, даже если очень сильно хотеть и пытаться что-то придумать. Все болельщики "Сочи" могут не волноваться от слова "совсем", - приводит слова Митрофанова "Известия".

Ранее стало известно, что нападающий "Сочи" Владимир Писарский сделал ставку на матч со своим участием - речь о первой переходной игре с "Пари НН" (1:2). Нападающий поставил на победу своей команды, а сам в той встрече получил красную карточку. Сообщалось, что игрок может быть пожизненно дисквалифицирован.

По итогам прошлого сезона "Сочи" занял пятое место в турнирной таблице Первой Лиги и сыграл с "Пари НН" в переходных матчах, одержав победу с общим счетом 4:3 и обеспечив для себя место в Российской Премьер-Лиге на сезон-2025/2026.

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