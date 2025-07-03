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Товарищеские матчи. Клубы

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В Федерации футбола Чили рассказали, что в ноябре текущего года состоится матч со сборной России

Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад рассказал о договоренностях с РФС.
Фото: РФС
"Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдет в Москве. В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдет этот матч", - приводит слова Милада Sport24.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В июне текущего года команда Валерия Карпина сыграла в "Лужниках" с Нигерией (1:1), а также провела выездной товарищеский матч с Белоруссией (4:1). В марте национальная команда России одержала две домашние победы - над Замбией (5:0) и Гренадой (5:0).

Сообщалось, что осенью текущего года сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной или Уругваем.

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