"Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдет в Москве. В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдет этот матч", - приводит слова Милада Sport24.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В июне текущего года команда Валерия Карпина сыграла в "Лужниках" с Нигерией (1:1), а также провела выездной товарищеский матч с Белоруссией (4:1). В марте национальная команда России одержала две домашние победы - над Замбией (5:0) и Гренадой (5:0).
Сообщалось, что осенью текущего года сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной или Уругваем.
В Федерации футбола Чили рассказали, что в ноябре текущего года состоится матч со сборной России
Президент Федерации футбола Чили Пабло Милад рассказал о договоренностях с РФС.
Фото: РФС