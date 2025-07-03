"Мы договорились обсудить будущее с Игорем Акинфеевым после окончания следующего сезона. Сейчас он с нами точно сезон. Дальше всё будет зависеть исключительно от его желания, поэтому времени достаточно, чтобы определиться", — цитирует Бабаева ТАСС.
39-летний Акинфеев является воспитанником армейского клуба. Всю свою профессиональную карьеру вратарь провел за ЦСКА. Вместе с красно-синими голкипер несколько раз становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка УЕФА.
Бабаев: Акинфеев точно останется в ЦСКА на сезон
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев озвучил ситуацию вокруг будущего в клубе вратаря Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА