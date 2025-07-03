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Бабаев: Акинфеев точно останется в ЦСКА на сезон

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев озвучил ситуацию вокруг будущего в клубе вратаря Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы договорились обсудить будущее с Игорем Акинфеевым после окончания следующего сезона. Сейчас он с нами точно сезон. Дальше всё будет зависеть исключительно от его желания, поэтому времени достаточно, чтобы определиться", — цитирует Бабаева ТАСС.

39-летний Акинфеев является воспитанником армейского клуба. Всю свою профессиональную карьеру вратарь провел за ЦСКА. Вместе с красно-синими голкипер несколько раз становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка УЕФА.

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