В РФС разъяснили детали дисквалификации Писарского
В Российском футбольном союзе опубликовали детали дисквалификации футболиста Владимира Писарского.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Ранее юрист Антон Смирнов, представляющий интересы Писарского, заявил, что вина его клиента в манипулировании результатом матча "Сочи" не была доказана. По некоторым данным, в противном случае, сочинский клуб мог лишиться права выступать в Премьер-Лиге в новом сезоне.
Напомним, скандал с Писарским разразился после переходных матчей между "Сочи" и "Пари НН". Сообщалось, что футболист перед игрой перечислил определенную сумму денег своему другу, который сделал ставки на поединок сочинцев.