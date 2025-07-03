В РФС разъяснили детали дисквалификации Писарского

В Российском футбольном союзе опубликовали детали дисквалификации футболиста Владимира Писарского.

Фото: ФК "Крылья Советов"





Ранее юрист Антон Смирнов, представляющий интересы Писарского, заявил, что вина его клиента в манипулировании результатом матча "Сочи" не была доказана. По некоторым данным, в противном случае, сочинский клуб мог лишиться права выступать в Премьер-Лиге в новом сезоне.



Напомним, скандал с Писарским разразился после переходных матчей между "Сочи" и "Пари НН". Сообщалось, что футболист перед игрой перечислил определенную сумму денег своему другу, который сделал ставки на поединок сочинцев.

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Крылья Советов