«Латышонок залечивает травму, он ее получил еще в последнем официальном матче. Сейчас начинает работать в общей группе. Может быть, в следующем матче будет готов сыграть», — заявил Семак «Матч ТВ».
Напомним, что 26-летний вратарь перешел в «Зенит» прошлым летом за 300 тысяч евро из калининградской «Балтики». Голкипер принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 13 мячей. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость вратаря составляет 4 миллиона евро. Также 5 сентября 2024 года Евгений дебютировал за национальную сборную России в товарищеском матче против сборной Вьетнама.
«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Динамо» из Махачкалы со счётом 2:0. Следующий контрольный поединок команда Семака проведёт 6 июля против калининградской «Балтики».
Семак: Латышонок ещё не восстановился после травмы, полученной в матче с "Ахматом"
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что голкипер Евгений Латышонок пока не готов вернуться на поле.
Фото: ФК "Зенит"