"Я очень хотел оказаться в "Локомотиве", и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Все разговоры о "Рубине" — просто слухи, ничего больше. Только "Аль-Вахда" быстро и чётко проявила серьёзную заинтересованность во мне", - цитирует Веру "Чемпионат".
В июне текущего года сообщалось, что Лукас Вера перейдет в московский "Локомотив" на правах свободного агента - игрок должен был вылетать в Москву в конце месяца, однако его перехватил катарский "Аль-Вахда".
В прошлом сезоне Лукас Вера провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 3,5 миллионов евро.
"Были люди, которые сказали, что сделка сорвалась". Вера - о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
Полузащитник "Аль-Вахды" Лукас Вера рассказал, почему не перешел в "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"