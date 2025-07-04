По информации источника, сегодня, 4 июля, полузащитник Алексей Сутормин пройдет медосмотр для перехода в самарские "Крылья Советов". В случае успешного прохождения медосмотра, полузащитник заключит контракт на один сезон.
В прошлом сезоне Алексей Сутормин провел за "Ростов" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 1 миллион евро. Ранее Сутормин выступал за петербургский "Зенит", "Волгарь", "Строгино", "Оренбург" и "Сочи". На счету футболиста 3 матча в составе национальной команды России и 1 забитый гол.
Источник: "СЭ".
"СЭ": Сутормин пройдет медосмотр в "Крыльях Советов" 4 июля
Полузащитник Алексей Сутормин в ближайшее время станет игроком "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Зенит"