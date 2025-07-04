"Нам предстоит много готовиться, но надеюсь, что у меня все получится в чемпионате. Если получится, я сделаю много результативных действий. Я нацелен забить 10 голов и отдать 8 голевых передач", - цитирует Педро "СЭ".
В сезоне-2024/2025 Педро провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего бразильца в 10 миллионов евро, контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.
По итогам минувшего сезона команда Сергея Семака стала серебряным призером чемпионата России, набрав в 30 турах РПЛ 66 баллов.
Нападающий "Зенита" Педро: я нацелен забить 10 мячей и отдать 8 голевых передач
Нападающий "Зенита" Педро рассказал о своих целях на предстоящий сезон.
Фото: ФК "Зенит"