Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Флуминенсе
22:00
Аль-ХиляльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
19:00
ПартизанНе начат

Нападающий "Зенита" Педро: я нацелен забить 10 мячей и отдать 8 голевых передач

Нападающий "Зенита" Педро рассказал о своих целях на предстоящий сезон.
Фото: ФК "Зенит"
"Нам предстоит много готовиться, но надеюсь, что у меня все получится в чемпионате. Если получится, я сделаю много результативных действий. Я нацелен забить 10 голов и отдать 8 голевых передач", - цитирует Педро "СЭ".

В сезоне-2024/2025 Педро провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего бразильца в 10 миллионов евро, контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.

По итогам минувшего сезона команда Сергея Семака стала серебряным призером чемпионата России, набрав в 30 турах РПЛ 66 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится