По информации источника, сегодня, 4 июля, полузащитник Михаил Игнатов пройдет медосмотр для перехода в "Сочи" на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Михаил Игнатов провел за московский "Спартак" во всех турнирах 15 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 1 миллион евро. Всего на счету футболиста 89 матчей в Российской Премьер-Лиге, 5 забитых голов и 10 голевых передач.
Источник: "СЭ".
"СЭ": Михаил Игнатов пройдет медосмотр для завершения перехода в "Сочи"
Полузащитник Михаил Игнатов перейдет в "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"