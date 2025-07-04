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"СЭ": Михаил Игнатов пройдет медосмотр для завершения перехода в "Сочи"

Полузащитник Михаил Игнатов перейдет в "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, сегодня, 4 июля, полузащитник Михаил Игнатов пройдет медосмотр для перехода в "Сочи" на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Михаил Игнатов провел за московский "Спартак" во всех турнирах 15 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 1 миллион евро. Всего на счету футболиста 89 матчей в Российской Премьер-Лиге, 5 забитых голов и 10 голевых передач.

Источник: "СЭ".

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