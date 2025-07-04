Натхо: лучшие четыре года своей карьеры я провел в ЦСКА

"Постоянно говорю о том, что я провел лучшие четыре года своей карьеры в ЦСКА. Всегда буду благодарен армейскому клубу и фанатам. У меня всегда будут очень хорошие воспоминания о Москве", - приводит слова Натхо "РБ Спорт".
37-летний атакующий полузащитник Бибрас Натхо выступает за "Партизан" с 2019 года. По итогам сезона-2024/25 команда заняла второе место в чемпионате Сербии.
С 2014 по 2018 год Натхо играл за московский ЦСКА. Израильский и сербский футболист провел в составе "армейцев" 142 матча, в которых забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи.