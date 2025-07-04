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Глава ФНЛ назвал крайнюю дату принятия решения по судьбе "Торпедо"

Президент ФНЛ Наиль Измайлов озвучил крайнюю дату принятия решения по возможному участию "Торпедо" в Первой Лиге на следующий сезон.
Фото: ФК "Торпедо"
"Какой крайний срок по "Торпедо"? До начала проведения соревнований. После этого клуб включить в соревнования невозможно", - сказал Измайлов "Матч ТВ".

По итогам прошлого сезона "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Однако чуть позже суд заключил под стражу двух руководителей клуба за возможное влияние на результаты команды. Сейчас РФС решает вопрос об участии черно-белых в Премьер-Лиге.

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