"Какой крайний срок по "Торпедо"? До начала проведения соревнований. После этого клуб включить в соревнования невозможно", - сказал Измайлов "Матч ТВ".
По итогам прошлого сезона "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Однако чуть позже суд заключил под стражу двух руководителей клуба за возможное влияние на результаты команды. Сейчас РФС решает вопрос об участии черно-белых в Премьер-Лиге.
Глава ФНЛ назвал крайнюю дату принятия решения по судьбе "Торпедо"
Президент ФНЛ Наиль Измайлов озвучил крайнюю дату принятия решения по возможному участию "Торпедо" в Первой Лиге на следующий сезон.
Фото: ФК "Торпедо"