Об этом стало известно во время товарищеского матча между «бело-голубыми» и сербским «Партизаном». «Крылья Советов» опубликовали заявление в своем телеграм-канале.
«Иван Сергеев продолжит карьеру в московском «Динамо». Нападающий защищал цвета самарского клуба в сезонах-2020/2021 и 2021/2022, а летом 2024 года вновь вернулся в команду», - сказано в заявлении самарского клуба.
Ранее сообщалось, что контракт Сергеева с «Динамо» будет рассчитан до лета 2028 года.
В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 25 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.
По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, а самарцы заняли десятую строчку.
Официально: Сергеев - игрок "Динамо"
Форвард Иван Сергеев перешел из «Крыльев Советов» в московское «Динамо».
Фото: ФК "Крылья Советов"