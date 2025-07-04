«Очень живая игра со стороны "Динамо" получилась. "Партизан" же, если честно, в этом матче неприятно удивил своей игрой: и в обороне у них полный бардак, и в атаке ничего интересного нет. Я ожидал от них большего, но нет там интересных игроков. А динамовцы очень хорошо действовали, очень разнообразно. Думаю, у них хорошие перспективы», - сказал Пономарев.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: "Партизан" неприятно удивил, а у "Динамо" - хорошие перспективы
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу "Динамо" над белградским "Партизаном" в товарищеском матче (3:1).
Фото: ФК "Динамо"