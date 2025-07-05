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"Акрон" продлил контракт с Грибовым и отправил его в аренду

Форвард Сергей Грибов продолжит карьеру в саратовском «Соколе», но останется игроком тольяттинского клуба.
Фото: ФК "Акрон"
Нападающий Сергей Грибов продлил контракт с «Акроном» ещё на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тольятти.

Ближайший сезон 20-летний форвард проведет на правах аренды в саратовском «Соколе», выступающем в Первой лиге.

Сергей Грибов является игроком «Акрона» с августа 2024 года, перейдя из «Рубина-2». В минувшем сезоне Грибов провел девять матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился одним голом в пяти играх Кубка России. Текущая рыночная стоимость форварда составляет 250 тысяч евро по версии Transfermarkt.

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