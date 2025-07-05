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Мамаев: Смолов не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев прокомментировал инцидент с Федором Смоловым в "Кофемании".
Фото: ФК "Ростов"
"Да, в определенный момент Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. Смолов мне лично вчера рассказал, что принес извинения людям, с которыми произошел инцидент. Также Федя подвергся шантажу — у него пытались вымогать деньги. Понятно, что нужно было сдержаться и развернуться, но мы все — мужчины.

К сожалению, бывают порывы, когда разум несовместим с хладнокровием, когда слышишь оскорбления в свой адрес", - цитирует Мамаева Sport24.

Ранее была опубликована видеозапись, на которой бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов конфликтует с двумя посетителями "Кофемании" в Москве. Нападающий ударил одного из мужчин по лицу. Сообщалось, что футболиста шантажировали и требовали несколько миллионов рублей, чтобы видео не оказалось в Сети, однако Смолов отказался платить. МВД отказало избитым в возбуждении уголовного дела.

Павел Мамаев в 2018 году также стал участником конфликта в "Кофемании" - бывший футболист сборной России совместно с нападающим Александром Кокориным стал участником избиения чиновника Дениса Пака. Мамаев был приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Футболист завершил профессиональную карьеру в 2022 году.

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