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В "Динамо" подтвердили, что "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" выступали против совмещения постов Карпиным

Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров подтвердил информацию, что ряд клубов был против назначения главного тренера сборной России Валерия Карпина в московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
"Да, это правда. Какое у меня отношение к такой реакции коллег из "Зенита", "Локомотива" и "Спартака"? Они имеют полное право на свое мнение", - передает слова Пивоварова Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что представители петербургского "Зенита", а также столичных "Локомотива" и "Спартака" выступили против совмещения постов Валерием Карпиным в национальной сборной России и московском "Динамо".

Бело-голубые официально объявили о назначении Карпина на пост наставника команды 13 июня. Контракт со специалистом рассчитан до 2028 года.

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