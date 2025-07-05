"Да, это правда. Какое у меня отношение к такой реакции коллег из "Зенита", "Локомотива" и "Спартака"? Они имеют полное право на свое мнение", - передает слова Пивоварова Metaratings.
Напомним, ранее сообщалось, что представители петербургского "Зенита", а также столичных "Локомотива" и "Спартака" выступили против совмещения постов Валерием Карпиным в национальной сборной России и московском "Динамо".
Бело-голубые официально объявили о назначении Карпина на пост наставника команды 13 июня. Контракт со специалистом рассчитан до 2028 года.
В "Динамо" подтвердили, что "Зенит", "Спартак" и "Локомотив" выступали против совмещения постов Карпиным
Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров подтвердил информацию, что ряд клубов был против назначения главного тренера сборной России Валерия Карпина в московский клуб.
Фото: ФК "Динамо"