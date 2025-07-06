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Стали известны детали срыва возможного трансфера Кисляка в "Фенербахче"

В Турции рассказали детали срыва возможного трансфера полузащитника Матвея Кисляка из ЦСКА в "Фенербахче".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам журналиста TRT Sports Дорука Течимера, армейцы сообщили потенциальному покупателю, что не намерены расставаться с игроком, если не поступит предложение "высокого уровня". После этого "Фенербахче" перестал выходить на связь по трансферу 19-летнего российского футболиста.

Ранее сообщалось, что главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью лично заинтересован в переходе Кисляка. Трансфер оценивался в 20-25 миллионов евро.

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