Стали известны детали срыва возможного трансфера Кисляка в "Фенербахче"

В Турции рассказали детали срыва возможного трансфера полузащитника Матвея Кисляка из ЦСКА в "Фенербахче".

Фото: ПФК ЦСКА

По словам журналиста TRT Sports Дорука Течимера, армейцы сообщили потенциальному покупателю, что не намерены расставаться с игроком, если не поступит предложение "высокого уровня". После этого "Фенербахче" перестал выходить на связь по трансферу 19-летнего российского футболиста.



Ранее сообщалось, что главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью лично заинтересован в переходе Кисляка. Трансфер оценивался в 20-25 миллионов евро.