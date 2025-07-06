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Пивоваров: Карпин к "Динамо" достаточно быстро адаптировался. А у команды есть проблемы

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал адаптацию в клубе нового главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
- Об адаптации Карпина к команде можно было сказать с первого дня. Он достаточно быстро адаптировался с таким опытом. А команда к Карпину? А у команды небольшие проблемы есть, - передаёт слова Пивоварова "Чемпионат".

13 июня было официально объявлено, что главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавил на правах совмещения московское "Динамо". Ранее специалист также на правах совмещения работал в "Ростове", который покинул 25 февраля 2025 года.

Под руководством Карпина бело-голубые провели три товарищеских матча, в которых одержали победы над медиаклубом "2Drots" (3:0), белградским ОФК (4:0) и белградским "Партизаном" (3:1).

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