- Можно ли сказать, что "Динамо" со всеми назначениями и трансферами - главный соперник "Зенита" в борьбе за чемпионство в будущем сезоне? В будущем - не знаю. Но через год, я думаю, точно. Сразу не получится? Да, понадобится время. В "Динамо" много людей, которые знают, как Карпин работает: Осипенко, Глебов, ребята из сборной - они знакомы. Но мне почему-то кажется, что годик нужен, - передаёт слова Песьякова "Чемпионат".
В июне 2025 года главным тренером московского "Динамо" стал на правах совмещения главный тренер сборной России Валерий Карпин, до февраля 2025 года также на правах совмещения тренировавший "Ростов". После его назначения состав бело-голубых пополнил выступавший ранее за жёлто-синих защитник Максим Осипенко, ранее, в феврале 2025 года, в "Динамо" перешёл капитан дончан опорный полузащитник Данил Глебов.
В сезоне-2023/2024 "Динамо" заняло в Российской премьер-лиге третье место, в сезоне-2024/2025 - пятое. В обоих случаях бело-голубые набирали 56 очков в 30 матчах.
Песьяков: "Динамо" - главный соперник "Зенита"? Через год, думаю, точно
Экс-голкипер "Ростова" Сергей Песьяков высказался о перспективах московского "Динамо" на борьбу с петербургским "Зенитом" в чемпионате России.
Фото: ФК "Динамо"