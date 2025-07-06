- Карпин сейчас создаёт свою команду. В товарищеских матчах пока ещё было не "Динамо" Карпина - все в процессе. А Сергиева он неплохо знает по сборной. В связи с длительной травмой Тюкавина это очень хороший вариант для команды. Думаю, что Сергеев закрепится в "Динамо", и Тюкавину потом придется очень сложно. У Сергеева получится с Карпиным работать. Хороший трансфер для "Динамо".
Алина Гущина, Rusfootball.info
Наумов: думаю, Сергеев закрепится в "Динамо", и Тюкавину потом придется очень сложно
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился с Rusfootball.info мнением о переходе Ивана Сергеева в московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"